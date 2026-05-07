Merlini (CAIA): formazione lungo tutta la catena del valore crea benefici per intera industria





(Teleborsa) - "Ci fa piacere constatare che, The World Rewired. In questo documento ci poniamo una domanda fondamentale: con l'attuale forma mentis è possibile far fronte ai cambiamenti profondi che stanno avvenendo oggi nei mercati dei capitali? La risposta è certamente no". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio all'Allianz MiCo di Milano."Durante un intero anno abbiamo realizzato un'indagine coinvolgendo 14.000 membri CAIA e condotto interviste con 120 CEO, CIO e decision maker in otto centri finanziari globali, riscontrando- ha spiegato - A livello macro emerge come la complessità di un mondo geopoliticamente frammentato stia avendo sempre più un impatto sulle strategie di investimento. Il secondo trend riguarda proprio l'evoluzione del settore finanziario, con la convergenza tra mercati pubblici e privati e un'istituzionalizzazione dei comportamenti nel segmento private wealth. L'ultimo punto fondamentale è la capacità delle organizzazioni di, affrontando le sfide legate all'intelligenza artificiale, alla governance e alla gestione dei talenti".In merito all', Merlini ha commentato che tale convergenza "", perchè "entrare nel mercato degli investimenti alternativi richiede specifiche capacità tecniche e di due diligence per analizzare quali operazioni abbiano senso all'interno di un portafoglio destinato al cliente finale, tenendo conto dei profili di rischio e dei doveri fiduciari"."La, ma deve estendersi, affinché diventi più consapevole delle proprie scelte - ha sostenuto la Managing Director EMEA di CAIA - Secondo questa visione, un incremento della consapevolezza a tutti i livelli della catena del valore apporta un beneficio all'intero settore finanziario e ai suoi partecipanti".