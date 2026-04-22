Commissione UE approva senza condizioni l'acquisizione di Sky DACH da parte di RTL

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato senza condizioni, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione proposta da RTL Deutschland di Sky DACH, avendo concluso che l'operazione non solleverà problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo ("SEE").



RTL è un gruppo di intrattenimento con sede in Germania, attivo in un ampio spettro di media quali TV e streaming, stampa e digitale, radio e podcast. Opera a vari livelli della catena del valore audiovisivo, compresa la produzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi, nonché i servizi di pubblicità video. Sky DACH, con sede in Germania, è un operatore di pay TV attivo anch'esso lungo tutta la catena del valore audiovisivo. Entrambe le società rendono disponibili i propri prodotti nelle aree di lingua tedesca del SEE, ovvero in Germania, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein e Alto Adige (Italia), nonché, al di fuori del SEE, in Svizzera.



"I mercati audiovisivi europei stanno attraversando una fase di profonda trasformazione - ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente esecutivo per la transizione pulita, giusta e competitiva - Unendo le proprie capacità, RTL e Sky DACH saranno meglio attrezzate per competere in questo mercato in rapida evoluzione. Abbiamo esaminato attentamente l'operazione e, in definitiva, non abbiamo trovato alcuna prova che questa acquisizione possa sollevare problemi di concorrenza. La transazione consentirà a gruppi mediatici europei consolidati di rafforzare la propria posizione in un momento di trasformazione del settore, in cui subiscono una pressione crescente da parte delle piattaforme di streaming globali".

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