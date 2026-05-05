A Piazza Affari, forte ascesa per Carel Industries

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,42 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,47. L'equilibrata forza rialzista di Carel Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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