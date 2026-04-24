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Regno Unito, vendite al dettaglio rallentano all'1,7% ma sono sopra le attese

Economia, Macroeconomia
Regno Unito, vendite al dettaglio rallentano all'1,7% ma sono sopra le attese
(Teleborsa) - Accelerano le vendite al dettaglio in Regno Unito a marzo. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un incremento dello 0,7% su base mensile, migliore del dato invariato atteso dagli analisti, dopo il -0,6% registrato a febbraio.

Su base annua si registra una forte crescita dell'1,7%, rispetto al +1,3% del consensus ed al +1,8% del mese precedente.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,2% su mese, in linea con il consensus, dopo il -0,6% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +1,7% rispetto al +2,7% precedente e al +2% atteso.

(Foto: © Melinda Nagy/123RF)
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