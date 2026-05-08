Delfin: ricorso Basilico infondato, delibere conformi al diritto lussemburghese

(Teleborsa) - In merito al ricorso presentato da Rocco Basilico dinanzi alle competenti autorità lussemburghesi, Delfin precisa che le deliberazioni "sono state adottate nel pieno rispetto della normativa applicabile, dello statuto sociale e delle maggioranze richieste".



Delfin, si legge in una nota, ritiene che "tale ricorso sia infondato e non sia idoneo a incidere né sul trasferimento delle quote né sulle delibere regolarmente adottate".



Delfin "difenderà la posizione secondo cui le deliberazioni dei soci approvate il 27 aprile 2026 sono conformi al diritto lussemburghese".





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