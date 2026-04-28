EssilorLuxottica, assemblea approva distribuzione dividendo di 4 euro

28 aprile 2026 - 18.59

(Teleborsa) - L'Assemblea Annuale di EssilorLuxottica , tenutasi oggi a Parigi, ha approvato tutte le 30 delibere presentate dal Consiglio di Amministrazione, comprese quelle relative alla distribuzione del dividendo di 4 Euro per azione per l'anno fiscale 2025 e alla politica di remunerazione applicabile agli Amministratori Esecutivi della Società.



"La fiducia espressa oggi dai nostri azionisti in Assemblea è un chiaro riconoscimento del valore della profonda trasformazione che stiamo realizzando. Una strategia chiara, ambiziosa, fondata su solide competenze nella cura della vista e nei wearable, che sappiamo tradurre in risultati tangibili, come dimostra l’approvazione odierna di un dividendo di 4,00 euro, quasi il doppio rispetto al primo distribuito nel 2018", hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, aggiungendo "forti di questa fiducia, proseguiamo il nostro percorso con ambizione e una solida capacità di esecuzione, per creare valore duraturo per tutti".



È stata approvata la delibera che attribuisce agli azionisti la facoltà di percepire in azioni il dividendo finale da corrispondere per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025. Come debitamente riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione, il prezzo per le azioni di nuova emissione per il pagamento del dividendo è stato fissato a 175,06 Euro per azione. Tale valore corrisponde al 90% della media dei prezzi di apertura delle azioni della Società sul mercato Euronext di Parigi durante i venti giorni di negoziazioni precedenti la data dell'Assemblea, meno l'importo del dividendo finale da distribuire per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. La data di stacco del dividendo finale è fissata al 5 maggio 2026. La data limite per determinare la legittimazione al pagamento del dividendo è fissata al 6 maggio 2026 (record date). Gli azionisti avranno diritto di esercitare tale opzione tra il 7 maggio 2026 e il 28 maggio 2026. La Società presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni sul mercato Euronext di Parigi. Le nuove azioni ordinarie assegnate in pagamento conferiranno gli stessi diritti delle azioni esistenti e avranno diritto al dividendo correnti ("jouissance courante"), ovvero conferiranno il diritto a qualsiasi distribuzione pagata a partire dalla data della loro emissione.







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