Getlink, Mundys esercita diritto per acquisire 29,9% dei diritti di voto

(Teleborsa) - Mundys
ha esercitato integralmente il diritto
di aumentare la propria partecipazione in Getlink
, società che gestisce il Tunnel sotto la Manica, fino al 25% del capitale sociale e al 29,9% dei diritti di voto.
Come già comunicato in precedenza
, l'esercizio - tramite la controllata al 100% Aero 1 Global & International - del diritto di incrementare la propria quota in Getlink fino a un ulteriore 6% rientra nella seconda tranche degli accordi di total return swap
stipulati il 31 marzo. Tale esercizio era soggetto all'approvazione del governo britannico ai sensi del National Security and Investment Act 2021, annunciata il 13 aprile.
Mundys, controllato da Edizione con Blackstone
come secondo maggiore azionista, gestisce concessioni autostradali e aeroportuali e fornisce servizi di mobilità. Il Gruppo opera in 24 paesi, con la Francia che rappresenta il mercato più importante per Mundys, con un contributo del 28% all'EBITDA nel 2025 rispetto ai risultati consolidati.