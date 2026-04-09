Applied Digital sotto pressione, pesa l'aumento della perdita netta trimestrale

(Teleborsa) - Si muove in ribasso Applied Digital con una flessione del 3,49%, dopo aver visto ampliare la sua perdita netta trimestrale a causa dell'aumento dei costi e di un onere straordinario.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' azienda che gestisce infrastrutture digitali e soluzioni cloud in Nord America evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Applied Digital rispetto all'indice.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Applied Digital rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,79 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,12.



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