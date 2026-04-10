Ferrari completa la prima tranche del buyback e avvia la seconda da 250 milioni

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver completato la prima tranche del programma di buyback da 250 milioni di euro, inserito nel più ampio piano pluriennale da circa 3,5 miliardi con orizzonte 2030, riacquistando tra il 7 e l’8 aprile 2026 complessivamente 61.261 azioni ordinarie tra Euronext Milan e New York Stock Exchange a un prezzo medio di 292,85 euro per azione, per un controvalore di 17.940.417,57 milioni di euro.



La prima tranche, interamente conclusa, ha comportato un investimento totale di circa 250 milioni di euro ed è stata eseguita sia sul mercato europeo sia su quello statunitense (199.999.486,77 euro per n. 680.168 azioni ordinarie acquistate sul EXM e 57.884.510,41 USD per n. 169.886 azioni ordinarie acquistate sul NYSE).



Dal 5 gennaio al 9 aprile 2026 la società ha riacquistato complessivamente 850.054 azioni proprie per un corrispettivo di 249.999.221,05 euro e, alla data del 9 aprile 2026, deteneva 17.494.660 azioni proprie pari a circa il 9,40% del capitale sociale.



Ferrari ha annunciato l'intenzione di proseguire il programma pluriennale di buyback con una seconda tranche fino a 250 milioni di euro, prevista tra il 13 aprile e il 28 agosto 2026, finanziata con la liquidità disponibile e destinata principalmente a coprire piani di incentivazione azionaria.



L’operazione si articola in due parti: fino a 200 milioni tramite accordo non discrezionale su Euronext Milan tramite una primaria istituzione finanziaria che opererà autonomamente anche nei periodi di blackout, e fino a 50 milioni sul NYSE tramite un mandato gestito secondo le istruzioni della società, con volumi e tempistiche legati alle condizioni di mercato, nel quadro dell'autorizzazione assembleare valida fino al 15 ottobre 2026.



A Piazza Affari, oggi controllato progresso per Ferrari , che chiude in salita dello 0,43%.







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