Stegra ottiene 1,4 miliardi di euro da consorzio guidato da Wallenberg per finire impianto

(Teleborsa) - Stegra, startup svedese dell'acciaio verde, ha raggiunto un accordo di principio per un nuovo finanziamento di 1,4 miliardi di euro da parte di un consorzio di investitori nuovi ed esistenti, necessario per completare la costruzione del suo grande impianto siderurgico ecocompatibile a Boden, in Svezia.



Il round di finanziamento è guidato da Wallenberg Investments, che ha costituito un consorzio di investitori che, attraverso questa operazione, acquisirà una posizione di leadership in Stegra. Oltre a Wallenberg Investments, il consorzio è composto da Temasek e IMAS. Il finanziamento è inoltre fortemente sostenuto dagli attuali azionisti di Stegra, tra cui Altor, che diventerà il secondo maggiore azionista dopo la chiusura dell'operazione, nonché da Hy24 e Just Climate. È inoltre supportato, previa approvazione del credito, dai suoi finanziatori senior e junior. Questo garantisce a Stegra la piena disponibilità di fondi per completare la costruzione e la messa in funzione del suo impianto siderurgico ecocompatibile.



"Questo finanziamento riflette la forte fiducia nel modello di business di Stegra da parte di investitori nuovi ed esistenti, nonché di istituti di credito - afferma Henrik Henriksson, CEO di Stegra - È stato raggiunto in un contesto macroeconomico molto difficile e testimonia l'impegno significativo di tutti i soggetti coinvolti, inclusi naturalmente investitori e banche, ma anche il team di Stegra e l'ampia rete di fornitori, clienti e altri partner di Boden".



"Siamo convinti della competitività di Stegra e dell'attrattiva commerciale dell'acciaio verde, oltre ai benefici climatici, pur rimanendo consapevoli delle sfide future - ha detto Leif Johansson, consulente del consorzio guidato da Wallenberg Investments - Riteniamo inoltre che il progetto sia di grande importanza per la posizione della Svezia come nazione industriale. Gli investitori apporteranno un'ulteriore e significativa competenza industriale e il loro investimento rafforza la posizione di Stegra e il radicamento svedese del progetto. Rappresentano valori in linea sia con la missione che con il team di Stegra".

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