Beewize prevede ulteriore perdita nel 2026. Continua ricerca di partner industriale

(Teleborsa) - Beewize , fornitore di marketing interattivo e relazionale quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con Ricavi Netti per 1,28 milioni di euro (in aumento percentuale del 7,6% rispetto al 1° trimestre 2025). I principali dati economici sono i seguenti: Risultato della gestione ordinaria negativo e pari a 227 mila euro (-17,7%); Ebitda negativo e pari a 239 mila euro (-18,6%); Ebit negativo e pari a 299 mila euro (-23,3%); Risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari a 314 mila euro (-24,5%).



Sull'andamento dell'EBITDA incide la variazione dei ricavi netti del +7,6%, l'incremento del costo del lavoro del 3,4%, l'incremento del 25,2% del costo dei servizi, l'incremento del 13,7% degli altri costi operativi. Riguardo alle altre voci di costo, gli ammortamenti diminuiscono del 35,8%, e gli oneri finanziari diminuiscono del 79%.



La società sottolinea che i risultati consolidati del primo trimestre dell'anno 2026 non rispecchiano ancora gli obiettivi definiti in funzione del processo di riposizionamento strategico del Gruppo Beewize attivato da qualche anno. Il confronto a livello di risultato operativo, rispetto al pari periodo dell'anno precedente, risente, per la controllata Softec, di un incremento di costi (lavoro e servizi) relativi a nuove progettualità i cui ricavi incrementali sono previsti in maggior misura nei mesi successivi dell'anno.



Il totale indebitamento finanziario netto del Gruppo risulta pari a 2,59 milioni di euro, mentre era pari a 2,01 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Rispetto



Il CdA, il 29 aprile, ha approvato gli aggiornamenti riguardanti lo stato di implementazione delle linee guida strategiche del piano industriale di Gruppo approvate nel 2022. Le linee guida strategiche si propongono di assicurare, attraverso operazioni straordinarie di aggregazione, sinergie industriali e finanziarie, con conseguente significativo aumento nel volume di attività e ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del Gruppo. In tale contesto, e così come anche richiesto da Consob, gli amministratori della società controllata Softec hanno elaborato e, in data 31 marzo 2026, approvato il Piano industriale per il periodo 2026-2030 che prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico nel 2027 e poi risultati in positivo nei successivi esercizi. Gli amministratori della società controllante Beewize, in data 29 aprile 2026, hanno approvato il budget 2026 che prevede una ulteriore perdita d'esercizio in linea rispetto a quella registrata nel 2025.



Dopo gli sforzi degli ultimi anni, anche nel corso dell'esercizio 2025 hanno avuto luogo approfondite interlocuzioni con un potenziale partner industriale, proseguite nei primi mesi del 2026, con lo scopo di delineare un piano definito di aggregazione e sviluppo volto al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario del Gruppo. Ad oggi tuttavia non risultano esserci accordi vincolanti, e nell'ambito delle attività svolte sono in corso di valutazione gli impatti a livello consolidato derivanti dalla potenziale realizzazione dell'operazione di aggregazione.

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