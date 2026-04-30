IPI chiude 2025 in perdita per 12,4 milioni di euro. Moscatelli lascia carica AD e diventa vicepresidente

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di IPI è un gruppo specializzato nei servizi immobiliari, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025, chiuso con una perdita d'esercizio pari a 12,4 milioni di euro (nel 2024 utile 0,6 milioni). I ricavi e proventi sono stati pari a 47,1 milioni (nel 2024 erano 47,9 milioni), il risultato della gestione caratteristica pari a 4,3 milioni (nel 2024 erano 8,2 milioni), l'EBITDA negativo per 0,2 milioni (nel 2024 erano 19,5 milioni).



Gli immobili valgono 221,6 milioni di euro (al 31.12.2024 erano 236,4 milioni), mentre la posizione finanziaria netta è negativa per 123,8 milioni di euro ante IFRS16 (al 31.12.2024 era 134,7 milioni).



Dopo l'assemblea, il CdA ha nominato vicepresidente Vittorio Moscatelli, che lascia la carica di amministratore delegato. Il presidente Massimo Segre conserva la titolarità delle deleghe esecutive.



"Il Gruppo IPI continua a rafforzare il percorso di crescita attraverso la valorizzazione del proprio portafoglio immobiliare e lo sviluppo delle aree legate ai servizi tecnici, all'intermediazione e all'hospitality management, considerate leve strategiche per l'evoluzione del Gruppo - ha commentato Segre - Il nostro posizionamento si fonda sull'integrazione tra la solidità del patrimonio e l'eccellenza delle competenze operative, un equilibrio che ci consente di proporci come partner distintivo e qualificato nel mercato immobiliare italiano".

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