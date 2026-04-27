Yolo Group: EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Yolo , insurtech company che offre una piattaforma digitale per permettere ad aziende e partner di integrare e distribuire soluzioni assicurative, con target price a 1,75 euro per azione (da 2,20 euro) che implica un potenziale upside del 110% rispetto al prezzo di chiusura del 23 aprile.



Nel FY25 Yolo ha registrato ricavi pari a 13,6 milioni di euro, +39% YoY, grazie sia alla crescita organica sia al contributo delle acquisizioni. Il principale driver sono i ricavi da commissioni d’intermediazione assicurativa, che hanno raggiunto 9,7 milioni di euro, +70% YoY, sostenuto anche dal consolidamento di RcPolizza.it. I ricavi dei Tech Services sono scesi a 2,1 milioni di euro, -38% YoY. L’EBITDA è negativo per 1,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 1,7 milioni del FY24. Il risultato netto è pari a 3,2 milioni di euro di perdita, rispetto ad una perdita di 3,3 milioni di euro nel FY24. L’indebitamento finanziario netto è pari a 2,1 milioni di euro, dopo 2,7 milioni di CapEx, rispetto a una cassa netta di 1 milione a fine 2024.



A dicembre 2025 Yolo ha presentato il Business Plan 2026–2028, delineando un passaggio da un modello duale (brokerage e tech services) a un modello focalizzato sul tech brokerage, caratterizzato da ricavi ricorrenti e attività di intermediazione a maggiore marginalità. La strategia si basa su accelerazione del tech brokerage (crescita organica e M&A), valorizzazione del business dei Tech Services attraverso partnership strategiche e semplificazione del modello operativo. Il piano prevede ricavi pari a 17 milioni di euro nel 2026 e 29 milioni di euro nel 2028, con un EBITDA margin atteso in crescita da 11% nel 2026 a 23% nel 2028. A gennaio 2026 Yolo ha avviato un aumento di capitale fino a 6 milioni di euro, con prezzo di offerta pari a 0,85 euro per azione, finalizzato a sostenere l’esecuzione del piano e con possibilità di completamento entro il 31 dicembre 2026.

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