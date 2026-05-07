Comer Industries, ricavi 1° trimestre balzano a 326 milioni di euro con contributo Comtesco

(Teleborsa) - Comer Industries , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi delle vendite pari a 326,3 milioni di euro, in aumento del 53,8% rispetto a 212,1 milioni di euro nel primo trimestre 2025; di cui 71,8 milioni di euro attribuibili a Comtesco, società neoacquisita e consolidata a partire dal 1° gennaio 2026. L'EBITDA è pari a 45,7 milioni di euro (rispetto a 31,8 milioni di euro nel primo trimestre 2025), in crescita del 43,4%. L'Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026 è pari a 134,7 milioni di euro (di cui 26,5 milioni di euro relativi a contratti di leasing - IFRS 16), che include l'effetto dell'acquisizione del 100% di Comtesco pari a 100,0 milioni di euro. Leverage ratio pari a 0,8x alla fine del periodo in esame.



"I risultati del trimestre evidenziano una dinamica positiva, sostenuta anche dall'ampliamento del nostro perimetro a seguito dell'operazione Comtesco, in Giappone - ha commentato l'AD Matteo Storchi - Si tratta di un'evoluzione coerente con il percorso che abbiamo costruito negli anni, basato su rigore nelle scelte industriali, disciplina ed efficienza operativa. Il contesto di mercato resta caratterizzato da elementi di imprevedibilità, ulteriormente accentuati da una situazione geopolitica in continua evoluzione che rappresenta un fattore di instabilità rilevante. Questo scenario richiede un approccio prudente, capacità di visione e di adattamento. Continueremo a muoverci con attenzione, mantenendo focalizzazione sull'esecuzione e sulla qualità delle decisioni, per garantire al Gruppo una crescita sostenibile nel tempo".



Il Gruppo, in un contesto di mercato già particolarmente sfidante, aggravato dall'incertezza derivante dall'evoluzione della guerra in Medio Oriente, prevede di confermare una performance delle vendite in linea con quanto comunicato dai principali operatori OEM del settore, con incrementi derivanti dall'entrata a regime di nuovi progetti nel corso dell'anno e con il contributo positivo del gruppo neoacquisito. A parità di perimetro ci si attende una marginalità in linea con quella registrata nell'esercizio 2025. Anche nel 2026, si prevede che il Gruppo continui nel suo percorso di miglioramento della posizione finanziaria netta grazie alla continua generazione di cassa.

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