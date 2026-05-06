TraWell Co, Cda propone raggruppamento azionario 1:5

(Teleborsa) - Il Cda di Trawell Co ha conferito al Presidente i poteri per convocare l’assemblea dei soci chiamata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2025 anche in sede straordinaria (e, se del caso, convocando anche l’assemblea speciale dei titolari di “Warrant Trawell Co 2021-2026”) al fine, tra l’altro, di deliberare in merito: all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; ad un’operazione di raggruppamento delle azioni in circolazione; alla modifica degli articoli 14.2 e 20.3 dello Statuto Sociale.



In particolare, il Cda propone di presentare all’assemblea dei soci del 8-9 giugno 2026, in sede straordinaria, un’operazione di

raggruppamento azionario nel rapporto di 1 azione ordinaria Trawell Co ogni 5 (dieci) azioni TWL esistenti. Per effetto di tale raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto da 2.518.711 a 503.742 azioni ordinarie senza valore nominale.



L’esecuzione dell’operazione avrà un impatto anche sui “Warrant Trawell Co 2021-2026”: al fine di garantire la parità di trattamento in relazione all’Operazione di raggruppamento, l’Operazione prevederà altresì il raggruppamento dei Warrant di TWL secondo un rapporto di 1:5. Per effetto di tale raggruppamento, il numero totale dei Warrant in circolazione sarà ridotto da 3.681.039 a 736.207 Warrant.



Ad oggi il capitale sociale di Trawell Co ammonta a 5 milioni di euro, suddiviso in 2.518.711 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

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