Trawell Co., risultati 2025 in linea con il piano industriale 2025-29
Portafoglio concessioni esteso al massimo storico
(Teleborsa) - Trawell Co. ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 28,8 milioni di euro, in linea con le previsioni del Piano Industriale 2025-2029 (28,5
milioni) ma in flessione di 1,2 milioni (-4%) rispetto ai 30,0 milioni del 2024. La ripartizione geografica dei ricavi vede Europa al 61%, America 34%, Federazione Russa 5%. Rispetto al 2024 (Europa 58%, America 36%, Russia 6%), si conferma la progressiva diversificazione verso l'Europa, rafforzata dall'avvio dell'operatività presso Madrid-Barajas.
L'EBITDA si attesta a 8,3 milioni, in linea con le previsioni del Piano Industriale (8,2 milioni) ma in flessione di 0,9 milioni (-10%) rispetto al 2024. L'incidenza dell'EBITDA sui ricavi si conferma al 29%, in linea con il 2024. L'utile netto si attesta a 0,7 milioni, superiore alle previsioni del Piano Industriale (perdita di 0,7 milioni) ma in flessione di 1,2 milioni rispetto a 1,9 milioni del 2024. Lo scostamento positivo rispetto al Piano riflette principalmente la minore svalutazione dell'avviamento, di natura non ricorrente. La PFN ex IFRS 16 a fine 2025 cifrava in 6,0 milioni, leggermente superiore alle previsioni del Piano (5,6 milioni); la variazione riflette principalmente una riduzione dei debiti commerciali della Capogruppo.
Portafoglio concessioni esteso al massimo storico. Durata media ponderata delle concessioni superiore a 5 anni, il livello più elevato dalla costituzione del Gruppo. Concessioni rinnovate o estese: Miami (fino al 2036), Roma Fiumicino (fino al 2029), Bologna (3,5 anni, fino al 2029), Portogallo (cinque scali ANA, +5 anni). Avvio dell'operatività di Madrid-Barajas T4 nel 2025; contributo a regime atteso dal 2026.
Network e operatività: 49 aeroporti in 13 paesi (vs 47 in 13 paesi nel 2024), 129 punti vendita, oltre 200 dipendenti. Traffico passeggeri a perimetro gestito in crescita del 3,5% rispetto al 2024.
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