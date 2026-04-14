Si muove in ribasso Wells Fargo a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding bancaria americana , che soffre con un calo del 5,30%.



La tendenza ad una settimana di Wells Fargo è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Wells Fargo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 83,24 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 80,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 85,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```