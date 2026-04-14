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Si muove in ribasso Wells Fargo a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Wells Fargo a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding bancaria americana, che soffre con un calo del 5,30%.

La tendenza ad una settimana di Wells Fargo è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Wells Fargo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 83,24 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 80,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 85,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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