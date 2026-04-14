Si muove in ribasso Wells Fargo a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding bancaria americana, che soffre con un calo del 5,30%.
La tendenza ad una settimana di Wells Fargo è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Wells Fargo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 83,24 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 80,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 85,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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