Fervo Energy punta a raccogliere fino a 1,8 miliardi di dollari con l'IPO negli Usa

L'azienda è sostenuta della casa di investimento di Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures

(Teleborsa) - Fervo Energy, società di sviluppo di energia geotermica, punta a raccogliere fino a 1,82 miliardi di dollari con un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, dai 1,33 miliardi di dollari dell'obiettivo iniziale.



L'azienda texana prevede di collocare 70 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 25 e 26 dollari ciascuna, rispetto al precedente obiettivo di 55,56 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 21 e 24 dollari ciascuna, secondo quanto riportato in un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Al prezzo massimo di tale intervallo, Fervo avrebbe una capitalizzazione di mercato di 7,4 miliardi di dollari.



Fervo ha ricevuto il sostegno della società di investimento di Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures, e del produttore di petrolio di scisto Devon Energy . Fervo ha un potenziale portafoglio ordini di circa 7,2 miliardi di dollari di ricavi contrattualizzati derivanti da accordi di acquisto di energia elettrica.



Fervo ha inoltre accordi di fornitura di energia con Southern California Edison, Google ( Alphabet ) e Shell . Alphabet ha partecipato a un round di investimenti da 462 milioni di dollari a dicembre.



Secondo i documenti depositati, Fervo ha registrato una perdita netta di 70,5 milioni su un fatturato di 138 milioni nel 2025, rispetto a una perdita netta di 41,1 milioni su un fatturato di 199 milioni l'anno precedente.



Si prevede che i fondatori, l'amministratore delegato Tim Latimer e il direttore tecnologico Jack Norbeck, manterranno il controllo della società attraverso le loro partecipazioni in azioni di classe B con diritto di voto multiplo, a seguito dell'offerta pubblica iniziale.

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