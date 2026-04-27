Shell, accordo per l'acquisizione della canadese ARC Resources: operazione da 16,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Shell plc ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di ARC Resources Ltd., società canadese focalizzata sul bacino di scisto Montney in British Columbia e Alberta. L'operazione, valutata a un enterprise value di circa 16,4 miliardi di dollari (equity value 13,6 miliardi, più 2,8 miliardi di debito netto e leasing), rappresenta uno dei maggiori deal di Shell degli ultimi anni e ridisegna il profilo produttivo del gruppo anglo-olandese fino al 2030 e oltre.



Sotto i termini dell'accordo, gli azionisti di ARC riceveranno 8,20 dollari canadesi in contanti e 0,40247 azioni ordinarie Shell per ogni azione, corrispondenti a un corrispettivo complessivo di 32,80 CAD per azione, pari a un premio del 20% rispetto al VWAP a 30 giorni. Il finanziamento avverrà per 3,4 miliardi in liquidità e 10,2 miliardi tramite emissione di circa 228 milioni di azioni Shell.



L'acquisizione aggiunge immediatamente 370.000 barili di olio equivalente al giorno alla produzione di Shell, accelerando il CAGR produttivo dall'1% al 4% nel periodo 2025-2030. La combinazione unisce oltre 1,5 milioni di acri netti di ARC ai circa 440.000 acri Shell nel Montney, aggiungendo circa 2 miliardi di barili di riserve proved plus probable. Il 40% della produzione di ARC è costituito da liquidi, che nel 2025 hanno rappresentato il 70% dei ricavi. Le riserve gas di ARC potranno inoltre supportare la crescita di Shell nel GNL in Canada, attraverso la connessione all'impianto di liquefazione GNL Canada (dove Shell detiene il 40%).



Il CEO di Shell, Wael Sawan, ha dichiarato: "Questo stabilisce il Canada come un heartland per Shell, rafforzando la nostra base di risorse per decenni e avanzando la nostra strategia di creare più valore con meno emissioni". "Questa fusione rappresenta una grande opportunità per ARC di creare valore per i nostri azionisti e continuare a beneficiare del successo di Shell in futuro", ha aggiunto Terry Anderson, presidente e CEO di ARC.



L'operazione è attesa generare sinergie annualizzate di circa 250 milioni di dollari entro un anno dalla chiusura, essere accrescitiva per il free cash flow per azione dal 2027 e produrre rendimenti a doppia cifra.



Shell ha confermato l'invarianza del capex range 2027-2028 a 20-22 miliardi e della politica di distribuzione agli azionisti. La chiusura dell'operazione è prevista nella seconda metà del 2026, subordinata all'approvazione degli azionisti di ARC e alle autorizzazioni regolamentari.



(Foto: Maxim Kuzubov /123RF)

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