Fox supera le attese trimestrali e rafforza l'alleanza con la NFL. Titolo in rally

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il titolo Fox Corporation
che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.
La società ha chiuso il primo trimestre con risultati superiori alle aspettative
degli analisti, registrando un EBITDA rettificato
di 954 milioni di dollari e ricavi
pari a 3,99 miliardi di dollari.
Sul fronte sportivo, Fox ha annunciato un nuovo accordo con la National Football League
(NFL) per acquisire i diritti televisivi di altre due partite della prossima stagione. L’amministratore delegato Lachlan Murdoch
ha spiegato durante la conference call sui risultati che una gara sarà trasmessa nel sabato della decima settimana, mentre l’altra andrà in onda nella quindicesima settimana, all’interno di una tripla domenicale che comprenderà anche una partita internazionale disputata a Monaco di Baviera.
Murdoch ha sottolineato la volontà dell’azienda di ampliare il rapporto con la NFL, mantenendo però un approccio prudente e orientato alla creazione di valore.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento della società attiva nel settore media
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La tendenza di breve di Twenty-First Century Fox
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,84. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 69,51.