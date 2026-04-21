Avvio positivo per la Borsa americana in attesa di nuovi sviluppi negoziali Usa-Iran

(Teleborsa) - Avvio in rialzo per Wall Street
con gli operatori in trepida attesa dei nuovi sviluppi
sul fronte negoziazioni tra Usa e Iran
. Persiste comunque l'incertezza con l’avvicinarsi della scadenza di domani sera (orario statunitense) della tregua.
Prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali
, molto bene i conti delle società della difesa come RTX
e Northrop Grumman
, solide performance anche per GE Aerospace
e UnitedHealth
, bene anche Halliburton
e 3M
.
Sul fronte macroeconomico
, a marzo le vendite al dettaglio
sono cresciute più delle attese, registrando un +1,7% mensile a 752,1 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente.
Sulle prime rilevazioni
, si registra un guadagno dello 0,74% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.126 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,11%); con analoga direzione, sulla parità l'S&P 100
(+0,14%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+0,86%) e finanziario
(+0,84%). Nel listino, i settori utilities
(-0,52%) e sanitario
(-0,50%) sono tra i più venduti.