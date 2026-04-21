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Avvio positivo per la Borsa americana in attesa di nuovi sviluppi negoziali Usa-Iran

Commento, Finanza
Avvio positivo per la Borsa americana in attesa di nuovi sviluppi negoziali Usa-Iran
(Teleborsa) - Avvio in rialzo per Wall Street con gli operatori in trepida attesa dei nuovi sviluppi sul fronte negoziazioni tra Usa e Iran. Persiste comunque l'incertezza con l’avvicinarsi della scadenza di domani sera (orario statunitense) della tregua.

Prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, molto bene i conti delle società della difesa come RTX e Northrop Grumman, solide performance anche per GE Aerospace e UnitedHealth, bene anche Halliburton e 3M.

Sul fronte macroeconomico, a marzo le vendite al dettaglio sono cresciute più delle attese, registrando un +1,7% mensile a 752,1 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente.

Sulle prime rilevazioni, si registra un guadagno dello 0,74% sul Dow Jones; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.126 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,11%); con analoga direzione, sulla parità l'S&P 100 (+0,14%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+0,86%) e finanziario (+0,84%). Nel listino, i settori utilities (-0,52%) e sanitario (-0,50%) sono tra i più venduti.
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