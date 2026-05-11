Francoforte: in rally Lanxess
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia chimica tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,67%.
L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19 Euro con primo supporto visto a 17,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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