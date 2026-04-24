Francoforte: calo per Lanxess

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia chimica tedesca , che tratta con una perdita dell'1,81%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che produce prodotti chimici e polimeri rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,84. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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