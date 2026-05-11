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Francoforte: violenta contrazione per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per ThyssenKrupp
Ribasso scomposto per il produttore di acciaio, che esibisce una perdita secca del 3,96% sui valori precedenti.
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