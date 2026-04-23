Bellini Nautica presenterà al Cannes Yachting Festival 2026 il nuovo Astor 38

(Teleborsa) - Bellini Nautica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha comunicato che la controllata Bellini Yacht presenterà ufficialmente al Cannes Yachting Festival 2026 il nuovo Astor 38, uno yacht che incarna lo spirito racing, l'artigianalità su misura, l'ingegneria navale all'avanguardia e il patrimonio e la passione del Gruppo.



Originariamente concepito come prima espressione di un nuovo modello l'one-off Astor 38 PISTA, realizzato per un pilota professionista italiano, si evolverà ora nel modello di serie Astor 38, disponibile da settembre 2026. La storia dell'Astor 38 PISTA ha inizio quando Francesco Castellacci, figura di spicco a livello internazionale nel mondo del motorsport, si è rivolto a Bellini Yacht con una visione chiara: uno yacht in grado di tradurre l'adrenalina, la precisione e il controllo delle corse in un'esperienza di navigazione.



"L'Astor 38 rappresenta la perfetta fusione di comfort e prestazioni. Quando abbiamo iniziato a collaborare con Francesco Castellacci - spiega Martina Bellini, Direttore Marketing del Gruppo Bellini - sapevamo che stavamo creando qualcosa di eccezionale. Trasformare il nostro modello di serie in un esemplare unico è stata una naturale evoluzione. Questo yacht rappresenta la filosofia del nostro cantiere: idee audaci, qualità senza compromessi, meticolosa attenzione ai dettagli e la capacità di trasformare un concetto visionario in una raffinata realtà".

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