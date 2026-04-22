Racing Force, vendite primo trimestre 2026 accelerano del 18,0%, in evidenza il mercato americano

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2026 il gruppo Racing Force , attivo nella sicurezza per il motorsport, ha registrato vendite consolidate pari a 24,3

milioni di euro, in crescita del 18,0% rispetto a 20,6 milioni nel primo trimestre 2025 (+21,5% a cambi costanti).



Anche la raccolta ordini del primo trimestre 2026 ha mantenuto il trend di crescita del secondo semestre 2025, registrando un significativo incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.



A trainare il trimestre, le vendite di Driver’s Equipment hanno segnato un incremento del 17,0% a 17,7 milioni, grazie ai caschi Bell, il

cui slancio commerciale a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi standard di omologazione FIA e Snell nel corso 2025 è proseguito anche nel primo trimestre 2026, e alle tute OMP.



In termini di aree geografiche, il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership all’interno della macro-regione EMEA, con vendite in crescita del 9,4% a 15,2 milioni. In forte accelerazione le Americhe, con un fatturato trimestrale aumentato del 33,2% a 6,7 milioni, sostenuto sia dalle vendite di equipaggiamento per pilota a marchio OMP sia dal contributo dei caschi Bell, con un significativo rafforzamento della presenza dei brand nei principali campionati americani.



Per quanto riguarda i canali di vendita, il fatturato generato dai Dealer si è attestato a 13,4 milioni, in aumento del 10,2%; le vendite verso Team & Car Manufacturer sono aumentate del 12,9% a 6,3 milioni, sostenute dagli accordi di partnership tecnica in vigore nei principali campionati mondiali e competizioni nazionali. Le vendite verso clienti classificati nella categoria Other hanno registrato un balzo del 60,1% a 4,6 milioni, grazie alla fornitura di prodotti a marchio Racing Spirit e alla consegna del secondo lotto di caschi antisommossa al Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi.





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