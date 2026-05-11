Mosaic paga dazio con la trimestrale, titolo in calo

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso il titolo Mosaic che scambia con una perdita dello 0,45%.



Il produttore di fertilizzanti ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione rettificato di 0,05 dollari, inferiore rispetto ai 24 centesimi attesi dal consensus. Sempre nel periodo il gruppo statunitense ha registrato una perdita operativa di 373 milioni di dollari.



Alla base delle difficoltà, ha spiegato la società con sede a Tampa, c’è l’impennata dei costi delle materie prime, in particolare dello zolfo, fondamentale per la produzione di fertilizzanti fosfatici. Le tensioni nello Stretto di Hormuz - snodo cruciale per quasi metà del commercio mondiale di zolfo - hanno ridotto la disponibilità globale e fatto schizzare i prezzi a livelli record.



Anche i costi dell’ammoniaca sono aumentati, comprimendo ulteriormente i margini dell’azienda. Mosaic ha inoltre ritirato la guidance sulla produzione di fosfati per il 2026 e annunciato lo stop temporaneo di due impianti in Brasile, con circa un milione di tonnellate di capacità produttiva offline.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del produttore di fertilizzanti , che fa peggio del mercato di riferimento.



Analizzando lo scenario di Mosaic si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,52 USD. Prima resistenza a 22,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 20,95.



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