Brillante il listino americano dopo annuncio della riapertura dello stretto di Hormuz

(Teleborsa) - Il rinnovato ottimismo degli investitori circa l’allentamento delle tensioni in Medio Oriente fa mettere il piede sull'acceleratore ai listini di Wall Street: il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha annunciato che il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è completamente aperto per i 10 giorni di cessate il fuoco tra Israele e Libano. La notizia ha fatto crollare il prezzo del petrolio, con i future su Brent e WTI entrambi sotto i 90 dollari al barile.



Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell'1,15%; sulla stessa linea, performance positiva per l' S&P-500 , che continua la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura della seduta precedente.



Sale il Nasdaq 100 (+0,85%); come pure, positivo l' S&P 100 (+0,8%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+1,93%), informatica (+1,43%) e beni industriali (+1,40%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-4,11%) e utilities (-0,97%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Verizon Communication (+3,89%), Cisco Systems (+2,60%), IBM (+2,53%) e Microsoft (+2,20%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing , che prosegue le contrattazioni a -2,26%.



Ferma Merck , che segna un quasi nulla di fatto.



Trascurata Johnson & Johnson , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Si muove sotto la parità Honeywell International , evidenziando un decremento dell'1,19%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Advanced Micro Devices (+7,80%), Charter Communications (+7,12%), Intel (+5,48%) e Atlassian (+4,14%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su ASML Holding , che ottiene -4,79%.



In apnea Alnylam Pharmaceuticals , che arretra del 3,98%.



Seduta negativa per Insmed , che mostra una perdita del 2,69%.



Sotto pressione MercadoLibre , che accusa un calo del 2,67%.

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