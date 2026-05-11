Piazza Affari: andamento rialzista per ENI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe , con una variazione percentuale dell'1,91%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ENI , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,06 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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