Piazza Affari: andamento rialzista per ENI
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe, con una variazione percentuale dell'1,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ENI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,06 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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