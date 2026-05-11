Piazza Affari: movimento negativo per Rai Way

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , che presenta una flessione del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Rai Way rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 6,077 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 5,887. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 5,823 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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