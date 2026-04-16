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Regno Unito, Bilancia commerciale beni in febbraio
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16 aprile 2026 - 09.00
Regno Unito,
Bilancia commerciale beni in febbraio pari a -18,79 Mld £
, in calo rispetto al precedente -15,08 Mld £ (la previsione era -19,4 Mld £).
(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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