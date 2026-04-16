Milano 11:59
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Nasdaq 15-apr
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Regno Unito, Bilancia commerciale beni in febbraio

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Regno Unito, Bilancia commerciale beni in febbraio
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in febbraio pari a -18,79 Mld £, in calo rispetto al precedente -15,08 Mld £ (la previsione era -19,4 Mld £).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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