Sanlorenzo sale in Borsa con ottimo inizio d'anno e target superiori alle aspettative

(Teleborsa) - Dopo la chiusura positiva di venerdì, continua a correre a Piazza Affari
il titolo Sanlorenzo
, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, in scia alla pubblicazione
dei risultati del primo trimestre 2026 e dell'approvazione del piano strategico al 2028.
"Il gruppo ha presentato ancora una volta una chiara visione per il suo sviluppo futuro
e ha confermato la sua attenzione a una crescita solida e redditizia - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- Gli obiettivi di fatturato netto derivanti dai nuovi yacht sono migliori del previsto e le prospettive per il 2026 sono supportate dall'ottimo inizio d'anno in termini di acquisizione di ordini, che ha portato il portafoglio ordini attuale a coprire il 72% della guidance al mid-point. Il buon andamento e un piano aziendale 2026-2028 che aumenta la visibilità sulle prospettive di crescita future, con un forte impegno a mantenere l'esclusività del marchio
, supportano la nostra visione positiva sul titolo".
Sanlorenzo ha chiuso il primo trimestre
2026 con una forte acquisizione di ordini: 223 milioni di euro, pari a una crescita del +25,4% su base annua, trainata dalla ripresa della divisione yacht di Sanlorenzo nelle Americhe e nell'area APAC (come nel quarto trimestre 2025). Il gruppo ha presentato i seguenti obiettivi per il 2026
: ricavi da nuovi yacht compresi tra 980 e 1020 milioni di euro (con una crescita annua del 2-6% rispetto al +1% previsto), EBITDA tra 180 e 192 milioni di euro, EBIT tra 140 e 147 milioni di euro e utile netto tra 108 e 114 milioni di euro (+7% rispetto alle stime di Intesa, valore medio del guidance).
Per quanto riguarda il piano aziendale 2026-2028, il gruppo prevede una crescita annua composta (CAGR) delle vendite nette di nuovi yacht di almeno il 6% (rispetto al 3% previsto), un margine EBITDA di almeno il 19% (rispetto al 18,9% previsto) e un margine EBIT di almeno il 14,5% (rispetto al 14,7% previsto). Il budget prevede un mantenimento degli investimenti (capex) annui intorno al 5% delle vendite nette di nuovi yacht (in linea con le previsioni). Il gruppo ha specificato che le prospettive per il 2028 non tengono conto di una graduale stabilizzazione del contesto geopolitico, dello sviluppo delle attività di ammodernamento e di un contributo più rapido del previsto da aree geografiche finora inesplorate (costa occidentale degli Stati Uniti, Canada, Argentina, Colombia, Venezuela, India, Arabia Saudita, Sudafrica, Nigeria, Polonia e Paesi nordici europei), lasciando spazio a potenziali rialzi
.
Spicca il volo il produttore di yacht e superyacht
, che raggiunge 35,88 euro, con un aumento del 3,82%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 37,43 e successiva a quota 40,07. Supporto a 34,79.