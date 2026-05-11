ThyssenKrupp in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che tratta in perdita del 3,96% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di ThyssenKrupp mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,53 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,19. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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