Francoforte: andamento rialzista per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio , che guadagna bene, con una variazione del 3,48%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di ThyssenKrupp classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,41 Euro e primo supporto individuato a 9,97. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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