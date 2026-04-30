Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,36%, rispetto a -3,36% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,01 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,56. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```