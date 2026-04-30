Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,46%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,36%, rispetto a -3,36% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,01 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,56. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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