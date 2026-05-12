Avio conferma guidance dopo primo trimestre con ricavi e margini in crescita

(Teleborsa) - Avio , società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un portafoglio ordini pari a 2.116 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2025. I nuovi ordini del trimestre sono prevalentemente relativi ad attività di sviluppo sui lanciatori della famiglia Vega, nonché al contratto in ambito difesa siglato in USA per lo sviluppo, la qualifica e la produzione iniziale di un motore a propellente solido per la difesa aerea.



I Ricavi Netti, pari a 128,5 milioni di euro, risultano in crescita rispetto al primo trimestre 2025 (+19%), grazie principalmente alle attività di produzione di Vega C, all'incremento della produzione di motori P120C/P160C per Ariane 6, nonché alla crescita del settore difesa. L'EBITDA Reported, pari a 5,2 milioni di euro, e l'EBIT Reported, pari a -0,1 milioni di euro, registrano una crescita rispetto al primo trimestre 2025 grazie al miglioramento dei ricavi e nonostante l'aumento - in linea con le aspettative - dei costi connessi al business americano. Parimenti, EBITDA Adjusted ed EBIT Adjusted riflettono la medesima traiettoria di crescita dei corrispondenti dati Reported. La Posizione Finanziaria Netta ammonta a 559,1 milioni di euro, in diminuzione di 32,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 a seguito dell'iniziale riconoscimento ai fornitori degli anticipi incassati nell'ultimo trimestre del 2025.



"I risultati del primo trimestre 2026 evidenziano una solida crescita dei ricavi e un miglioramento dei profitti - ha commentato l'AD Giulio Ranzo - Al tempo stesso, l'avvicinarsi del prossimo lancio di Vega C e il contributo determinante di Avio al successo delle recenti missioni di Ariane 6 rafforzano il nostro ruolo di partner chiave nei programmi spaziali europei. Avio continuerà inoltre a perseguire gli ambiziosi obiettivi delineati nel proprio piano industriale, grazie anche ad un nuovo CdA costituito nel solco della continuità manageriale e di competenze multi-disciplinari di altissimo profilo".



Nel corso del primo trimestre dell'anno sono proseguite le attività prodromiche al prossimo lancio di Vega C: il volo VV29, operato per la prima volta da Avio e attualmente previsto per il 19 maggio 2026, prevedrà il lancio del satellite scientifico Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) dell'ESA e la CAS. In parallelo, sono proseguiti ulteriormente i lanci di Ariane 6. Per la prima volta, durante le missioni il lanciatore ha utilizzato quattro booster a propellente solido P120C, configurazione che consente ad Ariane 6 di raddoppiare le proprie prestazioni, segnando un importante passo avanti per il programma spaziale europeo.



Confermata la guidance relativa ai risultati annuali 2026 annunciata lo scorso mese di marzo 2026.

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