Avio, Equita: titolo ha sofferto per aspettative di primo trimestre senza particolari sorprese

(Teleborsa) - La recente debole performance del titolo Avio , società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, va collegata alla debolezza del settore della difesa a livello europeo; tuttavia, il titolo nelle ultime sedute ha sottoperformato il settore probabilmente a causa di aspettative di un primo trimestre (notoriamente il più debole dell'anno per motivi stagionali) "senza particolari sorprese". Lo afferma Equita in una nota.



Il broker fa notare che nel primo trimestre 2026 Avio ha annunciato un solo grande ordine (quello da 65 milioni di dollari dalla US Army

per i motori dei missili) mentre non ancora formalizzato: gran parte degli ordini assegnati dalla ministeriale dell'ESA (in totale oltre 0,6 miliardi di euro), il flusso di ordini per i missili Aster 30 di MBDA legati ai sistemi missilistici SAMP/T siglati da alcuni paesi europei e gli ordini di Raytheon e Lockheed Martin per il nuovo impianto in USS che sono attesi più avanti.



Equita stima un calo della raccolta ordini YoY (-11% a 80 milioni di euro). Inoltre, prevede un aumento dei ricavi del 6% YoY a 115 milioni di euro, un aumento dell'EBITDA dell'8% YoY a 4,3 milioni di euro e un leggero calo sequenziale sia del portafoglio ordini che della liquidità netta proprio a causa dei pochi ordini acquisiti (e quindi dei pochi anticipi ricevuti a fronte di quelli riconosciuti ai fornitori per la lavorazione degli ordini raccolti nel secondo semestre 2025). Le guidance 2026, nell'ultima conference call qualificate come caute dallo stesso CEO Ranzo, dovrebbero essere sostanzialmente confermate.

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