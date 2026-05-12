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Dow Jones 20:06
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Londra 17:35
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Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,62%

Il DAX chiude a 23.954,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,62%
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa dell'1,62% e archivia la seduta a 23.954,93 punti.
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