Banco BPM, Tononi: nuovo CdA è passaggio significativo e inizio di nuovo capitolo

(Teleborsa) - "Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le azioniste e gli azionisti per la fiducia e il sostegno dimostrati, così come ai clienti e a tutte le colleghe e ai colleghi. La nomina del nuovo consiglio rappresenta un passaggio significativo e, al tempo stesso, l'inizio di un nuovo capitolo
, per la presenza di professionalità consolidate insieme a nuove competenze, capaci di arricchire ulteriormente il patrimonio di esperienze e di visioni della banca". Lo ha detto il presidente
di Banco BPM
, Massimo Tononi
, al termine dell'assemblea odierna che ha visto
la vittoria della lista del CdA.
"Un insieme di sensibilità che saprà operare con efficacia e responsabilità nell'interesse dell'istituto - ha aggiunto - Il consiglio eletto in questa assemblea è chiamato ad accompagnare la banca nei prossimi tre anni in uno spirito di collaborazione e dialogo costruttivo, proseguendo con determinazione nel percorso già tracciato, che ha prodotto risultati significativi e continuerà a generare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder, preservando al contempo l'indipendenza dell'istituto
. Desidero infine esprimere la più sentita gratitudine, mia personale e della banca, ai componenti uscenti del consiglio di amministrazione per l'importante contributo offerto in questi anni e rivolgere un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti".