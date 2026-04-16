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Banco BPM, Tononi: nuovo CdA è passaggio significativo e inizio di nuovo capitolo

Banche, Finanza
Banco BPM, Tononi: nuovo CdA è passaggio significativo e inizio di nuovo capitolo
(Teleborsa) - "Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le azioniste e gli azionisti per la fiducia e il sostegno dimostrati, così come ai clienti e a tutte le colleghe e ai colleghi. La nomina del nuovo consiglio rappresenta un passaggio significativo e, al tempo stesso, l'inizio di un nuovo capitolo, per la presenza di professionalità consolidate insieme a nuove competenze, capaci di arricchire ulteriormente il patrimonio di esperienze e di visioni della banca". Lo ha detto il presidente di Banco BPM, Massimo Tononi, al termine dell'assemblea odierna che ha visto la vittoria della lista del CdA.

"Un insieme di sensibilità che saprà operare con efficacia e responsabilità nell'interesse dell'istituto - ha aggiunto - Il consiglio eletto in questa assemblea è chiamato ad accompagnare la banca nei prossimi tre anni in uno spirito di collaborazione e dialogo costruttivo, proseguendo con determinazione nel percorso già tracciato, che ha prodotto risultati significativi e continuerà a generare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder, preservando al contempo l'indipendenza dell'istituto. Desidero infine esprimere la più sentita gratitudine, mia personale e della banca, ai componenti uscenti del consiglio di amministrazione per l'importante contributo offerto in questi anni e rivolgere un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti".
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