Italmobiliare: assemblea approva bilancio 2025, dividendo di 1,10 euro e adotta sistema monistico

(Teleborsa) - L'assemblea di Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un utile di 55,4 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva di 231 milioni, e deliberato la distribuzione di un dividendo di 1,10 euro per azione, con stacco cedola il 4 maggio 2026 e pagamento il 6 maggio.



In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato il passaggio al sistema di governance monistico, con un Consiglio di Amministrazione al cui interno sarà costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione.



Il nuovo CdA per il triennio 2026-2028 è composto da 12 membri: 11 tratti dalla lista di maggioranza di CFN Generale Fiduciaria (88,91% dei voti), tra cui Carlo Pesenti come Consigliere Delegato, e Alessandra Genco dalla lista di minoranza.



L'assemblea ha inoltre approvato il Piano Phantom Stock Grant 2026-2028, piano di incentivazione a lungo termine basato su obiettivi di NAV per azione (80%) e performance ESG (20%), con payout monetario a fine periodo di vesting triennale.

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