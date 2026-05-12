doValue, nuovi mandati di servicing in Italia per 430 milioni

(Teleborsa) - doValue , uno dei principali provider in Europa di servizi finanziari integrati quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato l'aggiudicazione di nuovi mandati di servicing in Italia per un valore complessivo di 430 milioni di euro. La società ha supportato un primario investitore istituzionale internazionale nell'acquisizione di un portafoglio da una principale banca italiana, contribuendo alla strutturazione di tre operazioni di cartolarizzazione.



Il portafoglio è composto da circa 2.800 mutui fondiari con composizione mista: circa la metà dei crediti è in bonis, la restante parte è costituita da posizioni UTP e NPL.



Nell'ambito delle operazioni, doValue ha assunto i ruoli di Special Servicer, Primary/Master Servicer, Corporate Servicer e Calculation Agent tramite la controllata doNext S.p.A.

Condividi

```