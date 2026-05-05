doValue completa la prima vendita di crediti ritornati in bonis in Grecia

(Teleborsa) - doValue , uno dei principali provider in Europa di servizi finanziari integrati, ha completato la prima vendita in assoluto di crediti ritornati in bonis (re-performing loans, o “RPL”) in Grecia a investitori istituzionali specializzati nel credito.



Il portafoglio, composto da circa 3.400 prestiti relativi a circa 1.800 debitori principali, con un valore lordo (GBV) di circa €230 milioni, era originariamente incluso nella cartolarizzazione Cairo ed ha raggiunto lo status di re-performing grazie alla gestione attiva svolta da doValue Greece in qualità di servicer.



Questo risultato, si legge in una nota della società, è la "dimostrazione tangibile" di come un’attività di servicing disciplinata e orientata al debitore "possa trasformare crediti deteriorati in crediti performing", creando valore per tutti gli stakeholder coinvolti, dagli investitori della cartolarizzazione ai debitori stessi, che hanno ripristinato con successo le proprie posizioni finanziarie, vendute ora come posizioni performing.



La transazione ha un significato che va ben oltre i suoi aspetti finanziari. La Grecia è stata uno dei mercati NPL più complessi in Europa, e la capacità di riportare in bonis un portafoglio di queste dimensioni e di proporlo ad investitori istituzionali rappresenta un passo avanti fondamentale per l’intero mercato del credito greco. È un segnale concreto che il ciclo di risoluzione degli NPL in Grecia sta evolvendo, e che i crediti re-performing stanno emergendo come una categoria di asset riconosciuta e investibile. Inoltre, la transazione rappresenta la prima strutturazione di note di un portafoglio con rating in Grecia.



doValue Greece, conclude la nota, continuerà a svolgere il ruolo di servicer del portafoglio anche a seguito del completamento della cessione, garantendo continuità nella gestione e nel monitoraggio dei crediti a beneficio dei nuovi investitori. Questa continuità "rispecchia l’approccio integrato di doValue, che combina eccellenza nel servicing con la capacità di accompagnare i portafogli lungo il loro intero ciclo di vita – dal deterioramento al recupero e oltre".

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