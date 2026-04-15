Svas Biosana, ricavi consolidati 2025 a 139 milioni (+15,6%): proposto dividendo a 0,2 euro per azione

(Teleborsa) - Svas Biosana , operatore campano nella produzione e distribuzione di dispositivi medici per strutture sanitarie pubbliche e private quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati record a 139,1 milioni di euro, in crescita del 15,6% rispetto ai 120,3 milioni del 2024. I ricavi sono generati per il 48% in Italia e per il 52% all'estero. Il CdA propone un dividendo di 0,20 euro per azione, con stacco cedola il 1° giugno 2026 e pagamento il 3 giugno.



La redditività è cresciuta su tutti i livelli: l'EBITDA è salito del 19,7% a 18,3 milioni (margin 13,2%), l'EBIT del 24,8% a 12,2 milioni (margin 8,8%) e l'utile netto del 15,2% a 6,8 milioni. Il patrimonio netto di gruppo si attesta a 67,5 milioni, in aumento di 4,7 milioni rispetto al 2024. La posizione finanziaria netta è cash negative per 37,4 milioni, da 26,9 milioni, per effetto delle acquisizioni realizzate nell'anno (Hermes Pharma e Megapharm in Est Europa, e il 51% di Mehos S.r.l. in Italia) per un esborso complessivo di circa 7,6 milioni, a cui si aggiunge circa 4 milioni di fatture da emettere su consegne già effettuate a fine 2025.



Filippo Maraniello, Presidente e AD, ha dichiarato: "Il 2025 è stato per Svas Biosana un anno di risultati particolarmente positivi. Le acquisizioni realizzate nel corso dell'esercizio, sia in Italia che nell'Est Europa, hanno ulteriormente ampliato il perimetro del Gruppo, contribuendo a rafforzarne il posizionamento competitivo e strategico. Guardiamo ai prossimi mesi con fiducia ed ottimismo."



L'assemblea ordinaria è convocata per il 20 maggio 2026.

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