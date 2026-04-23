RedFish, ricavi consolidati a +4,6% nel primo trimestre. Backlog balza a 105 milioni

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che i ricavi consolidati al 31 marzo 2026 sono pari a 17,27 milioni di euro, in crescita rispetto a 16,51 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla strategia di sviluppo promossa dalla società.



L'incremento è principalmente riconducibile al consolidamento del fatturato relativo al periodo gennaio-marzo 2026 di: Movinter, pari complessivamente a 6,91 milioni (+ 4,70% rispetto al 31 marzo 2025); Six Italia, società controllata da Movinter che è titolare del 75% del suo capitale sociale, che ha apportato un fatturato complessivo pari a 3,46 milioni (-8,94%); S.A.I.E.P., società controllata al 100% da Movinter, che ha apportato un fatturato pari a 6,82 milioni (+13,1%); 0,08 milioni riferiti ai ricavi della società.



Il backlog totale consolidato di Movinter, unitamente a quello delle controllate Six Italia e SAIEP, inteso come ordini firmati da clienti terzi alla data di riferimento e ancora da evadere, risulta pari al 31 marzo 2026 a 105,46 milioni di euro, di cui circa il 62,2% relativo al 2026 e il restante 37,8% agli anni successivi. Del totale del backlog consolidato, 41,3 milioni sono riferibili a Movinter (di cui circa il 49% relativo al 2026 e il restante 51% agli anni successivi), 24,07 milioni a Six Italia (di cui circa il 47% relativo al 2026 ed il restante 53% agli anni successivi), mentre i restanti 40,09 milioni sono riferibili a SAIEP (di cui circa l'85% relativo al 2026 ed il restante 15% agli anni successivi).



"I numeri che hanno caratterizzato i primi mesi del 2026 vedono una performance del gruppo Movinter, unitamente alle controllate Six Italia e SAIEP, in crescita, nonostante il periodo di estrema incertezza del mercato, a conferma della validità dell'investimento effettuato - ha commentato Paolo Pescetto, founder e presidente - Movinter è ormai considerabile un player di riferimento nel segmento industriale italiano, mercato che bisogna tornare a valorizzare, supportando in particolare le PMI che consentono maggiore flessibilità per affrontare le turbolenze del mercato. Per tale motivo abbiamo deciso di aprire il capitale al fine di accelerare l'attività di M&A per consolidare i volumi e completare la gamma dell'offerta. A livello di holding riteniamo di poter continuare a investire in nuovi e stimolanti progetti, valorizzando sempre più le società da noi partecipate, con l'obiettivo di continuare a soddisfare le aspettative degli investitori".

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