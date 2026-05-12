Giappone, leading indicator marzo in miglioramento e sopra attese

(Teleborsa) - In miglioramento le condizioni economiche del Giappone a marzo 2026. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 114,5 punti, in crescita dell'1,3% rispetto ai 113,2 punti di febbraio. Il dato è liewvemente al di sopra delle stime degli analisti (114,4 punti).



Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in crescita dello 0,3% a 116,5 punti (-1,7% a 116,2 il dato del mese precedente).



L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in salita a 113,4 punti da 112,9.



(Foto: Mj-bird)

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