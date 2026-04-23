Giappone, PMI manifattura aprile sale a sorpresa a 54,9 punti

(Teleborsa) - Migliora l'attività della manifattura in Giappone ad aprile. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di aprile, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 54,9 punti, rispetto ai 51,6 di marzo, risultando superiore al consensus di 51,1.



L'indicatore si conferma al di sopra della soglia critica dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.



Scendono invece il PMI dei servizi, che si porta a 51,2 da 53,4, e l'indice composito che include manifattura e servizi, che si attesta a 52,4 da 53,0.

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