4AIM Sicaf, il fondatore Giovanni Natali lascia le cariche esecutive per ragioni di salute

(Teleborsa) - 4AIM Sicaf comunica l'interruzione dei rapporti di amministratore delegato e direttore generale con il fondatore Giovanni Natali per vicende personali legate al suo stato di salute, "tali da non consentire la dedizione a tempo pieno richiesta dalle cariche". Natali continuerà ad affiancare il Gruppo Ambromobiliare in un ruolo non esecutivo e manterrà la carica di amministratore non esecutivo di MIT SIM , rimettendo le deleghe operative.



Il Presidente di 4AIM Piergiuseppe Mazzoldi ha dichiarato: "Nel ringraziare Giovanni per il lavoro svolto dal 2019 mi ricorre l'obbligo di riconoscere la grande professionalità da lui espressa in questi anni per il mercato dei capitali delle PMI italiane".



Il Presidente di Ambromobiliare Alberto Gustavo Franceschini ha commentato: "L'uscita di Giovanni Natali dalle cariche esecutive rappresenta un momento di grande emozione professionale per l'intero Gruppo. Rimane uno dei protagonisti assoluti della nascita e dello sviluppo di Ambromobiliare, di MIT SIM e di 4AIM, oltre che una figura di riferimento per l'intero ecosistema delle PMI quotate italiane. Dopo aver completato con successo la visione industriale fondativa, il Gruppo è orgoglioso che Giovanni mantenga un ruolo non esecutivo".

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