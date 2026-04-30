Interpump, Equita taglia target price con scenario 2026 più prudente su recupero ciclico

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 47 euro per azione (dai precedenti 53 euro) il target price su Interpump , gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Rispetto allo scenario che gli analisti avevano incorporato a inizio anno di significativa accelerazione del business più ciclico (divisione hydraulics), i messaggi che emergono da principali clienti e concorrenti (es. recenti commenti da Bucher, aggiornamenti dell'outlook FY da Volvo, Paccar e Traton ) evidenziano un recupero in atto ma a velocità piuttosto contenuta. Visto il contesto geopolitico e macro più incerto, pensano quindi che le stime 2026 siano da rivedere al ribasso, posizionandosi ora più nel mid-point della guidance rispetto al +2% precedente. La revisione delle stime sul 2027 è più significativa.



Viene sottolineato che il titolo ha performato male da inizio anno e tratta a multipli interessanti (17x Adj. PE, 6,3% FCF yield e meno di 9x EV/EBITDA 2026), con debito quasi a zero, fase iniziale del recupero ciclico e opportunità di M&A non incluse nelle stime. "Pensiamo che il forte balance sheet offra anche spazio per proseguire con i buy-back (ultima tranche lanciata a marzo per 36 milioni di euro è attesa completarsi entro giugno) - si legge nella ricerca - Confermiamo quindi il Buy e manteniamo il titolo nel nostro portafoglio raccomandato in quanto azienda di qualità, con margini e FCF elevati, track record di M&A value accretive ed esposta al recupero ciclico in atto, ma togliamo il titolo dalla selezione best picks visto il momentum meno forte delle iniziali attese".

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