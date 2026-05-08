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Germania, Produzione industriale (MoM) in marzo

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Germania, Produzione industriale (MoM) in marzo
Germania, Produzione industriale in marzo su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +0,4%).
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