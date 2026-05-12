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Italia, Produzione industriale (MoM) in marzo

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Italia, Produzione industriale (MoM) in marzo
Italia, Produzione industriale in marzo su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).

(Foto: © htganzo / 123RF)
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